نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير العراق في القاهرة يسلّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا وفوق العادة لدى جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، د. قحطان طه الجنابي، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية جمهورية جيبوتي، عبد القادر حسين، سفيرًا مفوضًا وفوق العادة للعراق لدى جيبوتي الشقيقة، وذلك بتاريخ 25/6/2025.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تم التأكيد على ضرورة العمل لإقامة تمثيل دبلوماسي دائم لجيبوتي في بغداد، بما يسهم في تفعيل آليات التواصل المباشر بين الجانبين.

وتناول اللقاء أيضًا إمكانية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين، إلى جانب الترتيب لتبادل الزيارات الرسمية على مستويات رفيعة، بما يعزز أواصر التعاون ويفتح آفاقًا جديدة للعلاقات العراقية-الجيبوتية في المرحلة المقبلة.



