نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من مقر العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك من المقر الصيفي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

مناقشة ملفات مهمة في اجتماع مجلس الوزراء

جاء الاجتماع في إطار متابعة مستجدات المشروعات القومية الجارية، إلى جانب استعراض تقارير الأداء الوزاري في مختلف القطاعات، والتأكيد على استمرار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب الاجتماع

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، والذي يستعرض فيه أهم ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات خلال الجلسة، بالإضافة إلى الرد على تساؤلات وسائل الإعلام بشأن أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة.