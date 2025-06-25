ضبط أحد الأشخاص لممارسته أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بفرض إتاوات على عدد من ملاك الوحدات "تحت التشطيب" بدائرة القسم بإستخدام سلاح نارى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان – سيارة "منتهية التراخيص") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته بقصد إحتكار بيع مواد البناء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.