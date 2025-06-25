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ضبط أحد الأشخاص لممارسته أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية بالقاهرة

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ضبط أحد الأشخاص لممارسته أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بفرض إتاوات على عدد من ملاك الوحدات "تحت التشطيب" بدائرة القسم بإستخدام سلاح نارى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان – سيارة "منتهية التراخيص")  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته بقصد إحتكار بيع مواد البناء.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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