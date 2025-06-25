نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي لبزشكيان: مصر ترفض الهجوم الإيراني على قطر وتدعو لتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري الأخير والتوتر المتزايد في الخليج والشرق الأوسط.

موقف مصري حازم ضد المساس بسيادة الدول العربية

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر القاطع للهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مؤخرًا ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا أن مصر تدين بشكل كامل أي أعمال تمس بسيادة الدول، خاصة الدول العربية والإسلامية، وتدعو إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ترحيب مصري باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وفي سياق متصل، عبّر الرئيس السيسي عن ترحيب مصر بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بهذا الاتفاق وتثبيته على الأرض، في ظل تصعيد خطير شهدته المنطقة مؤخرًا، كاد أن يؤدي إلى انزلاق الشرق الأوسط إلى دوامة من الفوضى والعنف الشامل.

دعوة للتهدئة وتغليب الحلول السياسية

وأكد الرئيس السيسي أن مصر، انطلاقًا من دورها الإقليمي والمسؤول، تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية، والعمل على احتواء التوترات من خلال الحوار والدبلوماسية، حفاظًا على أمن واستقرار شعوب المنطقة.