محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:32 مساءً - - " النجار " تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وجاري عملية التبريد للموقع حفاظاً على السلامة العامة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال السيطرة على حريق نشب بأحد المخازن الخاصة بالدهانات والبويات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغاً بوقوع الحريق.

وقد تابع المحافظ ميدانيًا جهود قوات الحماية المدنية التي توجهت إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع النيران ومحاصرتها، في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة المعنية وفرق الإطفاء.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال والتنسيق مع الجهات المختصة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف بالتنسيق مع مديرية الأمن وفرق الحماية المدنية، مشدداً على توفير الدعم الكامل للأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتأمين والتبريد للموقع لافتاً أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات .

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية لاسيما في المنشآت التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات .