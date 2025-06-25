ترامب: دمرنا المنشآت النووية الإيرانية وتحقيق تسوية كان مستحيلا دون الضربة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:32 مساءً -

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربة الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية أسفرت عن دمار كامل للبنية التحتية النووية، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن إيران نجحت في إنقاذ أي من المواد النووية خلال الهجوم.

وقال ترامب في مؤتمر صحفى على هامش اجتماع الناتو فى لاهاي: "لقد حققنا انتصارًا كبيرًا في إيران، وكانت ضربتنا ممتازة، حيث دمرنا ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره"، في إشارة إلى تكامل العمليات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف: "لو لم نقم بتدمير المنشآت الإيرانية، ما كان من الممكن التوصل إلى أي تسوية مع الإيرانيين"، مؤكدًا أن العمل العسكري كان خطوة ضرورية لفرض واقع تفاوضي جديد في المنطقة.