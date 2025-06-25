قرار جمهورى بتعيين سلافة جويلى مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب وطاهر نائبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:32 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٥، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة الرئيس السيسى وعضوية كل من :

رئيس مجلس الوزراء .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

الفريق/ محمود إبراهيم حجازى - ممثلاً عن رئاسة الجمهورية . )

الأستاذ/ شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلا لوزارة المالية .

الأستاذة الدكتورة/ رشا سعد شرف- ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

الأستاذ الدكتور / عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلاً للمجلس

الأعلى للجامعات .

المهندس/ هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوى الخبرة .

الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة .

الأستاذ الدكتور / محمود أحمد شوقي المتينى - من ذوى الخبرة .

الأستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوى الخبرة .

الدكتور / حسام أحمد حسن فرحات - من ذوى الخبرة .