نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتحانات الثانوية العامة 2025 مستمرة غدًا رغم الإجازة الرسمية.. الفيزياء والتاريخ في الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام امتحانات الثانوية العامة 2025 غدًا الخميس 26 يونيو، دون تأجيل أو تعديل، وذلك رغم صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الطلاب يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ وفق الجدول المعتمد

يُؤدي طلاب الشعبة العلمية غدًا امتحان مادة الفيزياء، بينما يُمتحن طلاب الشعبة الأدبية في مادة التاريخ، وذلك كما هو موضح في الجدول الرسمي المعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، دون أي تغيير في مواعيد اللجان أو المواد.

الإجازة لا تنطبق على جداول الامتحانات

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والأعمال العام، بديلًا عن يوم الأول من المحرم 1447 هـ، وفقًا للرؤية الشرعية، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح القرار أن هذه الإجازة لا تنطبق على مواعيد الامتحانات، حيث تستمر وفق الجداول المعلنة من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.

امتحانات 30 يونيو أيضًا مستمرة رغم الإجازة

كما شمل القرار اعتبار يوم الخميس 3 يوليو 2025 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين 30 يونيو، على أن تستمر أعمال الامتحانات في هذا اليوم كذلك، حسب جدول الثانوية العامة دون تغيير.

التعليم: لا تأجيل أو تعطيل لمواعيد الامتحانات المقررة

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيانها أن جميع اللجان الامتحانية ستُفتح في توقيتاتها المعتادة، داعية الطلاب إلى الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن الامتحانات تسير بانتظام وسط إجراءات تنظيمية وأمنية وصحية مشددة لضمان سلامة الجميع.