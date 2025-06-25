نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب وتشكيل مجلس الأمناء برئاسة السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، القرار الجمهوري رقم 336 لسنة 2025، بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلي مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة عام اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن تُعامل ماليًا وفق الدرجة المقررة لنائب الوزير.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2025، بشأن تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية، لمدة عام أيضًا اعتبارًا من ذات التاريخ، ويُعامل ماليًا على الدرجة الممتازة.

تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي



في السياق ذاته، أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 338 لسنة 2025، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الرئيس، وعضوية عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية وذوي الخبرة، على النحو التالي:

الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء

الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الفريق محمود إبراهيم حجازي – ممثلًا عن رئاسة الجمهورية

شريف محمد فتحي الكيلاني – ممثلًا عن وزارة المالية

الدكتورة رشا سعد شرف – ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور عبد العزيز قنصوة – ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات

المهندس هاني محمود عبد المجيد – من ذوي الخبرة

الدكتور محمود المتيني – من ذوي الخبرة

مدحت مصطفى المدني – من ذوي الخبرة

الدكتور حسام أحمد حسن فرحات – من ذوي الخبرة

الأكاديمية الوطنية.. ذراع الدولة لتأهيل الكوادر الشابة



تُعد الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إحدى أبرز المبادرات الرئاسية التي أُطلقت ضمن جهود الدولة لبناء الإنسان وتمكين الكوادر الشابة من تقلد المناصب القيادية، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة تستند إلى أحدث الممارسات الدولية في مجالات الإدارة والقيادة والتنمية البشرية.