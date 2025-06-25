نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط المنصورة/ شربين/ قلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل تجريبي لخدمة جديدة على خط (المنصورة – شربين – قلين)، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ وصلة "بطرة / بسنديلة"، ضمن خطة الهيئة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالعمل المستمر لتلبية احتياجات الركاب وتعزيز كفاءة التشغيل. وتشمل الخدمات الجديدة ما يلي:

تشغيل القطارين رقم 483 و484 (خدمة جديدة) بعربات "تحيا مصر" بين محطتي المنصورة وقلين، حيث ينطلق القطار من المنصورة في تمام الساعة 15:10 ويصل إلى قلين الساعة 18:00، وذلك وفقًا للجدول المرفق.

تشغيل القطار رقم 481 (خدمة جديدة) بعربات "تحيا مصر" بين محطتي قلين وشربين، حيث يتحرك من قلين في الساعة 04:00 صباحًا ويصل إلى شربين الساعة 06:35، وفقًا للجدول المرفق.

كما تقرر امتداد خط سير القطار رقم 485 (تحيا مصر) إلى محطة المنصورة عبر وصلة بطرة / بسنديلة الجديدة، ليُعاد ترقيمه إلى القطار رقم 482، ويصل إلى المنصورة في الساعة 07:45 صباحًا.

ويترتب على ذلك تعديلات في جداول تشغيل بعض القطارات أرقام (892 – 889 / 506 / 495)، طبقًا للجداول المرفقة.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تُلبي تطلعات الركاب.