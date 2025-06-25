أخبار مصرية

نشوب حريق في عمارة سكنية بمصر الجديدة والحماية المدنية تسيطر عليه

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  • نشوب حريق في عمارة سكنية بمصر الجديدة والحماية المدنية تسيطر عليه 1/3
  • نشوب حريق في عمارة سكنية بمصر الجديدة والحماية المدنية تسيطر عليه 2/3
  • نشوب حريق في عمارة سكنية بمصر الجديدة والحماية المدنية تسيطر عليه 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 11:24 صباحاً - تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق في محل تجاري أسفل عقار سكني في شارع عثمان بن عفان بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ.

 

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حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة برئاسة اللواء جمال ياسين مدير الحماية في القاهرة ب ٥ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للعقار السكني والعقارات المجاورة.

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وقد تدافع قاطني العقار للشارع لأكثر من ثلاثة ساعات بعد نشوب حريق هائل داخل محل سوبر ماركت " ه. س" بشارع  سلامة ١٢٧ ش عثمان بن عفان مصر الجديدة ميدان الكلية الحربية ، بعد أن انتابتهم حالة من الفزع والرعب مؤكدين أن المحل غير مرخص ولا يتوافر به أي اشتراطات للأمان .

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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