حريق هائل يلتهم مخزن دهانات فى البراجيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 11:24 صباحاً - شب حريق هائل داخل محل ومخزن لدهانات والبويات في منطقة البراجل التابعة لمركز أوسيم بالجيزة، والتهمت النيران جميع محتوياته نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال، لكن دون وجود خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة المعنية بالجيزة تلقت إخطارا باندلاع حريق داخل مخزن للدهانات والبويات، والذى أدى الى احتراقه بالكمال وما به من محتويات، نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لأطفاء الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده الى العقارات السكانية المجاورة.

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