البرلمان العربي يعقد جلسته العامة السبت المقبل بالقاهرة لبحث التطورات على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:28 صباحاً -

يعقد البرلمان العربي أعمال جلسته العامة الخامسة (الختامية) لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، يوم السبت المقبل الموافق 28 يونيو الجاري، برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويسبق الجلسة العامة عقد اجتماعات اللجان الدائمة الأربع التابعة للبرلمان العربي، بالإضافة إلى اجتماع لجنة فلسطين، واجتماعات اللجان الفرعية، وذلك لمناقشة الموضوعات التي ستعرض على الجلسة العامة ومستجدات وتطورات الأوضاع على النطاقين العربي والإقليمي، وتعد اللجان الدائمة تقاريرها متضمنة الموضوعات والتوصيات التي سترفع للجلسة العامة لمناقشتها وإقرارها.

وستناقش الجلسة تقارير، لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وتقرير لجنة فلسطين.

ومن المقرر أن تتناول اجتماعات اللجان والجلسة العامة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، وعدد من الموضوعات مثل رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والوقائية، وآخر مستجدات التحضير لعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الوطن العربي، ومشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة، ووثيقة استرشادية بشأن تمكين ريادة الأعمال الاجتماعية والأسر المنتجة، ورؤية لتطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وذلك تمهيدًا للنظر في إقرارها واعتمادها من البرلمان العربي.

تأتي هذه الجلسة في ختام دور انعقاد شهد نشاطًا مكثفًا من قبل البرلمان العربي على كافة الأصعدة، بما يعكس التزامه بدوره المحوري في دعم القضايا العربية وتعزيز التكامل والتعاون العربي المشترك.