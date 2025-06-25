بعد انتهاء مونديال الأندية .. العروض الخليجية تطارد خماسي الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:20 صباحاً -

وإرتبط أسم خمسة لاعبين في الأهلي بعروض خارجية أبرزها من الخليج، وهم وسام أبو علي وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ، ومازالت هذه العروض في مرحلة "جس النبض" ولم تصل النادي بشكل رسمي ومن المتوقع وصولها لللقعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي من أجل البت فيها.

من ناحية أخرى ، يبحث النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة العروض المُقترحة أمامة لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد ، وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة قادماً من أمريكا مساء غداً ، الأربعاء، بعد إنتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأنجدية .

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوماً عقب وداع كأس العالم للأندية ، ويمتلك الأهلي عدة عروض لإقامة المعسكر الخارجي أبرزها في أسبانيا والنمسا وتركيا ودول أخرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

