نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان فعاليات رفع وعي الشباب بمخاطر التعاطي بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على تفقد الفعاليات الرياضية والتوعوية المقامة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تهدف إلى رفع وعي الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة.

وتفقد الوزيران عددًا من الأنشطة، من بينها مباريات في كرة القدم واليد، وألعاب إلكترونية، وأنشطة ترفيهية وتفاعلية، جميعها مصممة لدمج الرسائل التوعوية داخل أنشطة شبابية محفزة. كما تم تكريم الفرق الفائزة في الأنشطة الرياضية، تشجيعًا لهم على المشاركة الإيجابية والفعالة.

الماراثون.. رسالة قوية للشباب تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

الفعاليات جاءت ضمن مهرجان العاصمة الإدارية، الذي تم إطلاقه صباح اليوم تحت شعار "الاستثمار في الوقاية.. أنت أقوى من المخدرات"، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت الفعاليات ماراثونًا رياضيًا وأنشطة توعوية متنوعة تهدف إلى تحصين الشباب ضد الإدمان، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المخدرات، مثل الاعتقاد بأنها تُنشط الذاكرة أو تُقلل التوتر أو تزيد الثقة بالنفس، وهي مفاهيم ثبت خطؤها علميًا.