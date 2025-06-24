نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماراثون رياضي بالعاصمة الإدارية وإضاءة البرج الأيقوني احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة التعاطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "أنت أقوى من المخدرات".. تحت رعاية "التضامن" و"الشباب والرياضة" و"التعليم العالي"

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات، والتي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية وزراء التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتقدم الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث أطلقا مهرجان العاصمة الإدارية، والذي تضمن ماراثونًا رياضيًا تحت شعار "الاستثمار في الوقاية.. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة أكثر من 1000 شاب وفتاة، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

كما شملت الفعاليات أنشطة رياضية وترفيهية وتوعوية، أبرزها كرة القدم وكرة اليد والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تقديم عروض للمشروع القومي للياقة البدنية. وفي المساء، أُضيء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية بشعار "أنت أقوى من المخدرات"، في رسالة رمزية لدعم قضايا التوعية والوقاية.

وزير الشباب: الرياضة أداة فاعلة لتحصين وعي الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الفعالية تجسّد اهتمام القيادة السياسية ببناء وعي الإنسان المصري، موضحًا أن وزارة الشباب تعمل على تحصين النشء من آفة الإدمان عبر أدوات فعالة مثل الأنشطة الرياضية والماراثونات التوعوية، بالشراكة مع الجهات المعنية.

وقال: "الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل أصبحت إحدى ركائز منظومة الوقاية المجتمعية. ونحن نعمل على تمكين الشباب ليكونوا جزءًا من الحل، وليس فقط متلقين للرسائل التوعوية".

وأضاف أن الوزارة تنظم، بالتزامن مع هذا اليوم، نحو 27 فعالية كبرى بمراكز الشباب في جميع المحافظات بمشاركة 2700 متطوع.

"صندوق مكافحة الإدمان": 34 ألف متطوع يشاركون في التوعية

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، أن الجهود التوعوية تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان (2024–2028)، التي أُطلقت برعاية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن لدى الصندوق أكثر من 34 ألف شاب متطوع على مستوى الجمهورية، يشاركون في تنفيذ الأنشطة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، مثل أنها تُعزز التركيز أو الثقة بالنفس.

وقال إن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لمواجهة تحديات الإدمان، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

الأمم المتحدة: مصر نموذج إقليمي في الوقاية من المخدرات

في كلمتها، وجهت السيدة ميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الشكر للحكومة المصرية على الشراكة الممتدة، مؤكدة أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا في إعطاء الأولوية للوقاية، من خلال استراتيجية وطنية شاملة، تُوحد جهود الدولة والمجتمع المدني لحماية الشباب من خطر التعاطي.

وأضافت: "الشراكة مع صندوق مكافحة الإدمان ليست مجرد تعاون تقني، بل تحالف استراتيجي من أجل مستقبل الشباب".

"التعليم العالي": تمكين الشباب بالوعي هو خط الدفاع الأول

وفي كلمته نيابة عن الدكتور أيمن عاشور، أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي ومدير معهد إعداد القادة، أن الوزارة شريك رئيسي في دعم جهود الدولة لمكافحة الإدمان، مشيرًا إلى أن التوعية داخل الجامعات تسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات.

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