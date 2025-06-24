وزير الأوقاف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:25 مساءً - تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1447هـ، أعرب فيها عن أصدق التهاني لفخامته، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وأكّد وزير الأوقاف أن العام الهجري الجديد يمثل محطة مهمة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة سيدنا النبي ﷺ وهجرته المباركة، التي كانت فتحًا ونورًا وهداية، مشددًا على أهمية تعزيز القيم النبيلة التى أرستها الهجرة فى وجدان الأمة، وفي مقدمتها الإخلاص، والتضحية، والعمل من أجل رفعة الوطن.