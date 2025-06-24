نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدَّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ، أعرب فيها عن أصدق التهاني لفخامته، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وأكّد وزير الأوقاف أن العام الهجري الجديد يمثل محطة مهمة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة سيدنا النبي ﷺ وهجرته المباركة، التي كانت فتحًا ونورًا وهداية، مشددًا على أهمية تعزيز القيم النبيلة التي أرستها الهجرة في وجدان الأمة، وفي مقدمتها الإخلاص، والتضحية، والعمل من أجل رفعة الوطن.