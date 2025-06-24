محافظ شمال سيناء يلتقي الطفلة "ملك" بائعة الفشار ويوجه بتوفير مصدر رزق ثابت لأسرتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:29 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الأربعاء ، بمكتبه الطفلة ملك بائعة الفشار وأسرتها ، بعد أن التقى بها خلال وقوفها لبيع الفيشار بشارع البحر، ووجه بالتواصل مع أسرتها للقاءه.

وصدق المحافظ بعمل كرفان حضاري للأسرة ليكون مصدر دخل ثابت لهم لمواجهة متطلبات الحياه اليومية، موجهاً بعض الجمعيات الأهلية بتوفير المساعدات اللازمة للأسرة.

وشدد المحافظ علي والد ملك بعدم وقوفها بالشارع مره أخري والتنسيق مع المجلس القومي للسكان لاستخراج الأوراق الثبوتية للأسرة والالتحاق بالمراحل التعليمية للأطفال.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أثناء مروره بشارع البحر بالعريش ، شاهد طفله تدعى" ملك " تبيع الفشار، وعلى الفور وجه العلاقات العامه بالتواصل مع والد الطفلة وأسرتها.

ويناشد المحافظ المواطنين بإبلاغ المحافظ بمثل هذه الحالات مباشرة للتواصل معها وبحث حالتها.