نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نداء للحياة من قصر العيني".. فعالية لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء بـ "طب القاهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت كلية طب قصر العيني فعالية توعوية بعنوان "Call for Life at Kasr AlAiny"، بالتعاون مع مبادرة Donate Life Egypt، بهدف نشر الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ الأرواح وتحسين حياة المرضى.

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمتابعة الدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ الجراحة العامة ورئيس فريق زراعة الكبد.

شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من طلاب الكلية وأطباء الامتياز وأعضاء هيئة التدريس، وبدأت بكلمة افتتاحية للدكتور حسام صلاح، أكّد فيها أهمية مشروع زراعة الأعضاء كقضية إنسانية ووطنية، مشيرًا إلى أن قصر العيني يمتلك الإمكانيات والخبرات التي تؤهله للريادة في هذا المجال، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة التبرع في المجتمع وتحديث التشريعات الداعمة.

في كلمته، أشاد الدكتور عمر عزام بدور الكلية في دعم هذه المبادرات، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء قضية تحتاج إلى مشاركة فاعلة من الجميع داخل الوسط الطبي. أما الدكتور مصطفى الشاذلي، فأكد أن قصر العيني ليس فقط مؤسسة طبية بل منبر لنشر ثقافة العطاء، مشيرًا إلى أن التعليم الطبي يجب أن يرتبط دائمًا بالمسؤولية المجتمعية.

تضمّن البرنامج فقرة موسيقية قدّمها طالبان من طلاب الكلية، تلاها عرض تعريفي بالمبادرة قدّمه فريق من وزارة الصحة وأطباء شباب، إلى جانب محاضرات علمية وإنسانية قدّمها عدد من الأساتذة، منهم الدكتور جمال سعدي، والدكتورة مي حسب الله، والدكتور مجدي تميمي، كما قدّمت السيدة ندى محمد تجربتها الواقعية بعد خضوعها لعملية زراعة رئة ناجحة، مؤكدًة أهمية المبادرة في تغيير حياة المرضى.

كما قدّم فريق طلاب مسرح الكلية عرضًا توعويًا ناقش المفاهيم الخاطئة حول التبرع بالأعضاء، بأسلوب درامي مؤثر. وناقش الدكتور أسامة شوقي الأبعاد الدينية والاجتماعية والعلمية للقضية، موضحًا الأحكام الشرعية ومواقف الأديان.

واختُتمت الفعالية بحلقة نقاش مفتوحة بين الحضور والمتحدثين، تلاها كلمة للدكتورة مي حسب الله التي دعت إلى تكرار هذه الأنشطة في جميع كليات الطب لدعم الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة التبرع كفعل إنساني راقٍ، قبل أن تُقدَّم وجبة إفطار بسيطة للحضور.