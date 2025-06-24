نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سوبر جيت" تطلق خط الساحل الشمالي رسميًا 25 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، عن إطلاق خط الساحل الشمالي الجديد رسميًا بدءًا من الأربعاء 25 يونيو 2025، ضمن خطة شاملة لتوسيع شبكة خطوطها وتسهيل حركة السفر بين المحافظات، مع تقديم أعلى مستويات الراحة والخدمة للركاب.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز منظومة النقل الجماعي الحديثة، اعتمادًا على أسطول حافلات متطور، ومحطات ذكية مجهزة بأحدث الخدمات، إلى جانب توفير خدمات الحجز الإلكتروني لتسهيل إجراءات السفر.

ويتضمن الخط الجديد نقاط توقف في أهم مناطق الساحل، منها: العلمين – مارينا 4 – مارينا 2 – مراقيا – مربيات – زمردة – اللوتس، مع المرور على جميع القرى الساحلية.

مواعيد الانطلاق من القاهرة:

7:00 صباحًا

2:00 ظهرًا

5:00 مساءً

مواعيد العودة من الساحل الشمالي إلى القاهرة:

9:00 صباحًا

12:00 ظهرًا

9:00 مساءً

خطوط جديدة لخدمة الوجهين البحري والقبلي

بالتوازي مع افتتاح خط الساحل الشمالي، كشفت "سوبر جيت" عن تشغيل مجموعة من الخطوط الجديدة لتغطية مناطق متعددة على مستوى الجمهورية:

القاهرة / العلمين / مرسى مطروح

الذهاب:

1:25 ص

7:45 ص

2:00 م

5:45 م (من الدائري الجديد)

العودة:

2:00 م

5:00 م

الإسكندرية / العلمين / مرسى مطروح (تشغيل صيفي جزئي)

المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ

الذهاب: 8:30 م

العودة: 10:00 م

القاهرة / قنا / إسنا / أرمنت (تشغيل جزئي)

الذهاب: 10:45 م

العودة: 9:00 م

القاهرة / أسوان (تشغيل جزئي)

الذهاب: 9:00 م

العودة: 5:30 م

القاهرة / دار السلام – نجع حمادي

الذهاب: 10:00 م

العودة: 10:00 م

تشغيل مكثف للخطوط الدولية خلال الموسم الصيفي

استعدادًا لحركة السفر المرتفعة من وإلى الدول الشقيقة، قامت "سوبر جيت" بتكثيف تشغيل الخطوط الدولية الخاصة بها:

إلى سوريا: الاثنين والثلاثاء – 7:00 م

إلى الأردن (عمان): السبت والثلاثاء – 9:00 م

إلى ليبيا (محرم بك – الإسكندرية): 9:00 ص