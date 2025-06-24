نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى حياة كريمة، والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تم أستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

وشدد نائب محافظ الجيزة، خلال الاجتماع بأهمية الأنتهاء من كافه الأعمال في الوقت المحدد وبأعلي معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للقري الأكثر أحتياجا.

حضر الأجتماع كلا من ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ورئيسي مركزي الصف وأطفيح والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للأتصالات والغاز والمكاتب الاستشارية للمشروعات.

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