شركة أمازون توقف الشحن إلى إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 04:28 مساءً - أبلغت شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت المستهلكين في إسرائيل أنها أوقفت الطلبات الجديدة لأن المجال الجوي للبلاد ظل مغلقًا إلى حد كبير منذ بدء الصراع مع إيران في 13 يونيو.

وقالت في بيان: بسبب القيود المحلية الخارجة عن سيطرتنا، لا يمكننا قبول طلبات جديدة أو توصيل الطلبات إلى منطقتكم في الوقت الحالي، وأكدت: "سنستأنف خدماتنا حالما تسمح الظروف بذلك".

ومنذ بداية الصراع مع إيران، ظل مطار بن جوريون في تل أبيب مغلقا إلى حد كبير أمام وصول ومغادرة الرحلات التجارية، فضلا عن رحلات الشحن الواردة والصادرة.

وفي الأيام الأخيرة، سُمح لشركات الطيران الإسرائيلية بتشغيل رحلات يومية محدودة لإعادة الإسرائيليين إلى ديارهم ومساعدة العالقين في البلاد على المغادرة.

في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الصباح، تستعد إسرائيل لاستئناف الخدمات في مطار بن جوريون بشكل كامل والعودة التدريجية لخدمات الرحلات الجوية، رهنا بموافقة المؤسسة الدفاعية.