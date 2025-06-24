محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 04:28 مساءً - اعتمد الدكتور عبد الفتاح سراج – محافظ سوهاج – اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد بمكتبه ، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم.

وقد بلغت نسبة النجاح العامة 64% على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهو ما يعكس جهودًا واضحة لتحسين جودة العملية التعليمية

وشهدت مراسم الاعتماد استعراضًا شاملًا لمؤشرات الأداء التعليمي، وأداء الإدارات، بالإضافة إلى الإشادة بأسماء أوائل الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سراج في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة تحفيز المتفوقين والاستمرار في دعم العملية التعليمية، مشيدًا بالدور الكبير الذي بذلته مديرية التربية والتعليم بسوهاج في تنظيم الامتحانات، والالتزام بالدقة والشفافية في أعمال التصحيح والمراجعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة سوهاج، حيث أدى الامتحان بها أكثر من 90 ألف طالب وطالبة فى 11 إدارة تعليمية داخل ما يقرب من 415 لجنة هى عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة.