نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- دوي انفجار يهز مدينة بابلسر شمالي إيران بالتزامن مع تبادل الاتهامات بين طهران وتل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قوي في مدينة بابلسر الواقعة شمالي إيران، ما أثار حالة من القلق بين سكان المدينة، في ظل استمرار أجواء التوتر الإقليمي.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي حتى اللحظة من الجهات الأمنية الإيرانية لتحديد طبيعة الانفجار أو أسبابه، فإن الحادثة تأتي في توقيت حساس يتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ.

اتهامات متبادلة بين طهران وتل أبيب بخرق الهدنة

وعلى خلفية الانفجار، تبادلت كل من إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا بعد 12 يومًا من التصعيد العسكري المباشر بين الطرفين، والذي وصف بالأعنف في تاريخهما.

ورغم الترحيب الدولي بالاتفاق، إلا أن استمرارية الهدنة باتت محل شك، بعد تبادل التصريحات الغاضبة بين الجانبين.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار "دخل حيز التنفيذ" رسميًا، داعيًا طهران وتل أبيب إلى الالتزام به وعدم انتهاكه.

ترامب ينتقد طهران وتل أبيب رغم ترحيبه بالهدنة

وفي تصريح لاحق، أعرب ترامب عن استيائه من التصرفات التي تلت إعلان الهدنة، مؤكدًا أنه "غير راضٍ عن سلوك إيران وإسرائيل"، بعد أن رصدت تقارير استخباراتية عدة خروقات لاتفاق التهدئة، ما يهدد بانهياره في أي لحظة.

المنطقة الشمالية تحت المراقبة.. وغموض يلف الحادث

يُذكر أن مدينة بابلسر تقع بمحافظة مازندران المطلة على بحر قزوين، وتُعد من المناطق السياحية المهمة في شمال إيران، ما يزيد من حساسية الوضع بعد الانفجار، خصوصًا في ظل التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.