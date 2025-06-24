إيران تعلن مقتل مساعد قيادة الحرس الثورى بمحافظة البرز بهجوم إسرائيلى أمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:32 مساءً - أعلنت وكالة تسنيم، عن مقتل العقيد مجتبى كرمي مساعد قيادة الحرس الثورى بمحافظة البرز بهجوم إسرائيلي على مقر القيادة أمس ، وقالت أن 6 آخرين من أفراد الحرس الثوري قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على مقر القيادة في محافظة البرز أمس.

و قال الحرس الثوري الإيراني، أطلقنا صواريخ تعمل بالوقود الصلب ونفذنا عملية مركبة بالمسيرات الذكية.

وصعّدت إيران من هجماتها على إسرائيل، بإطلاق أربع رشقات صاروخية متتالية استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار من الشمال وحتى الجنوب، بما فيها القدس المحتلة وتل أبيب.

ويتواصل التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، الذي بدأ بهجوم إسرائيلي واسع لـ"ضرب برنامج إيران النووي" في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، وهو ما ردت عليه طهران بضربات بالصواريخ والمسيّرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل بعملية أطلقت عليها "الوعد الصادق 3".