نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء وتحديث الشبكة القومية في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تطورات خطة عمل وزارة الكهرباء، وبحث آليات تحسين خدمات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة القومية.

مزيج الطاقة والطاقة المتجددة في صلب النقاش

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ خطة الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بتطوير مزيج الطاقة في مصر، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك بطاريات التخزين.

كما ناقش الاجتماع جهود رفع جودة وكفاءة الطاقة، وبرامج ترشيد الاستهلاك، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يسهم في خفض استهلاك الوقود، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء لتقليل الفاقد ودمج القدرات الجديدة.

وزير الكهرباء: 2000 ميجاوات جديدة من الطاقة المتجددة باستثمارات 2.3 مليار دولار

واستعرض المهندس محمود عصمت الجهود المبذولة لتحسين الخدمة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج صيانة دورية لمحطات التوليد ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة تمكنت من إدخال قدرات جديدة تصل إلى 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، باستثمارات بلغت نحو 2.3 مليار دولار، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاتجاه نحو الطاقة النظيفة.

توطين صناعات الطاقة ومضاعفة القدرات بحلول 2030

كما ناقش الاجتماع جهود توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح، بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز من الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

واستعرض وزير الكهرباء الموقف الحالي لقدرات الطاقة المتجددة المركبة، التي بلغت حتى الآن نحو 8031 ميجاوات من الرياح والطاقة الشمسية والمياه، مؤكدًا على استمرار العمل لزيادة تلك القدرات وفقًا لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2030.

وأشار إلى أن هناك خطة لإدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح إلى شبكة الكهرباء بحلول يونيو 2028، ضمن رؤية الدولة لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

استعراض مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع الكهرباء

تناول الاجتماع أيضًا آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها:

محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات، باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني، والذي يهدف إلى ربط الشبكة القومية بأسواق الكهرباء الأوروبية.

كما تم استعراض جهود رفع كفاءة محطات التوليد وتغيير أنماط التشغيل بما يوفر الوقود ويقلل الانبعاثات.

توجيهات رئاسية بتحسين خدمات الكهرباء وتوسيع الشبكة

أكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة تحسين خدمات الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية، سواء للاستخدامات السكنية أو الصناعية أو الخدمية، بما يواكب الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك.

وشدد الرئيس على أهمية التحديث المستمر لمحطات التوليد، ورفع كفاءة شركات النقل والتوزيع، وتوسيع مراكز التحكم الحديثة، إلى جانب تعزيز قدرات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لقطاع الطاقة المتجددة، والسعي الجاد نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.