نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الكهرباء يعلن أمام الرئيس السيسي.. إدخال 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 2.3 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمتابعة مستجدات خطة عمل الوزارة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطوير شبكة الكهرباء القومية.

المتحدث الرسمي: التركيز على مزيج الطاقة واستخدام بطاريات التخزين

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض تطورات تنفيذ مزيج الطاقة داخل مصر، مع تعزيز دور الطاقة المتجددة، ودعم منظومة بطاريات التخزين كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج.

كما ناقش الرئيس جهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يؤدي إلى خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق وفر حقيقي في الموارد.

وزير الكهرباء: إدخال 2000 ميجاوات جديدة من الطاقة النظيفة باستثمارات ضخمة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت أبرز ما تحقق من جهود على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2000 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تُقدَّر بـ 2.3 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.

تنسيق مستمر مع وزارة البترول لضمان توافر الوقود

أكد الوزير كذلك وجود تنسيق دائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والوقود، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثرها بأي متغيرات خارجية.

كما أوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ برامج الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء، ورفع كفاءتها التشغيلية بشكل منتظم، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لظاهرة سرقات التيار الكهربائي، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمة وتقليل معدلات الفقد.

تحسين كفاءة الشبكة القومية والربط الكهربائي الإقليمي

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الشبكة القومية للكهرباء، من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج القدرات الجديدة من مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكات التوزيع.

وأكد المهندس عصمت أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء، وتحقيق الاستفادة المثلى من مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم الاستقرار في مختلف مناطق الجمهورية.