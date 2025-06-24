طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 09:24 صباحاً - بدأ طلاب الثانوية العامة نظام قديم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع ويتضمن الامتحان 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا وتعتبر المادة ضمن المواد المضافة للمجموع ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وبدأ طلاب الثانوية بـ مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجارى، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين، فى النظامين الجديد والقديم امتحان اللغة العربية ورقة ثانية.