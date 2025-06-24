مجموعة الأهلى.. التشكيل الرسمى لمواجهة إنتر ميامى ضد بالميراس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:21 صباحاً - أعلن خافيير ماسكيرنو، المدير الفنى لفريق إنتر ميامي الأمريكي، التشكيل الأساسى لمواجهة بالميراس البرازيلي، المقرر إقامتها على ملعب "هارد روك"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات فى كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل إنتر ميامى ضد بالميراس

أوسكار أوستاري، مارسيلو ويجاندت، توماس أبيليس، اكسيميليانو فالكون، نوا ألين، تاديو أليندي، سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تيلاسكو سيجوفيا ، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

تشكيل بالميراس

ويفرتون، ماركوس روشا، ريوس، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، خواكين بيكيريز، رافائيل فيجا، موريلو، لوكاس إيفانجيليستا، لوبيز، إستيفاو.

إنتر ميامي ضد بالميراس

تأمل جماهير الأهلي أن تنتهي المباراة بفوز بالميراس، مع تحقيق الفريق المصري الفوز على بورتو البرتغالي بفارق هدفين، لتعزيز فرص التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

من المقرر أن تقام المباراتان في توقيت واحد، في الرابعة فجر الثلاثاء 24 يونيو بتوقيت القاهرة، التزامًا بلوائح البطولة التي تنص على إقامة جميع مواجهات الجولة الأخيرة في كل مجموعة بالتزامن، لضمان تكافؤ الفرص.

مجموعة الأهلي .. ترتيب إنتر ميامي وبالميراس

ويتصدر بالميراس ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد تعادله مع بورتو وفوزه على الأهلي بهدفين دون رد، بينما يحتل إنتر ميامي المركز الثاني بنفس الرصيد، متأخرًا بفارق هدف واحد، بعد تعادله مع الأهلي وفوزه على بورتو بهدفين مقابل هدف.

يكفي النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ورفاقه التعادل أمام بالميراس ليضمنوا التأهل رفقة الفريق البرازيلي، إذ سيرتفع رصيد كل منهما إلى خمس نقاط، وهو رصيد لا يمكن لأي من الأهلي أو بورتو الوصول إليه، وحتى في حال خسارة الفريق الأمريكي، تبقى حظوظه قائمة بشرط عدم فوز بطل أفريقيا على الفريق البرتغالى بفارق أهداف يصعد به للمركز الثاني، ويُعد السيناريو الوحيد الذي يُقصي إنتر ميامي هو خسارته وفوز الأهلي بفارق أهداف يمنح الفريق المصري الأفضلية في الترتيب.

كان ميسي قد أنعش آمال فريقه في التأهل بعد تسجيله هدفًا رائعًا في الفوز على بورتو، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، ليتساوى مع كريم بنزيما وجاريث بيل في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو صاحب السبعة أهداف.

مباراة إنتر ميامي ضد بالميراس

تتزامن مباراة إنتر ميامي أمام بالميراس مع عيد ميلاد ميسي الثامن والثلاثين، ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا وفرصة للاحتفال المزدوج إذا ما نجح في قيادة فريقه إلى الدور التالي.

رغم تقدم ميسي في العمر، إلا أنه يواصل تقديم أداء استثنائي، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه أصبح الهداف التاريخي لبطولات "فيفا" برصيد 25 هدفًا، سجلها في عشر بطولات دولية على مدار عقدين من الزمن، ما يعكس استمراريته في القمة.

لم يسبق لميسي أن خرج من دور مجموعات طوال مسيرته، سواء مع الأرجنتين أو برشلونة أو باريس سان جيرمان، وهو سجل يسعى للحفاظ عليه في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية خارج أوروبا.

وسبق لميسي التتويج بلقب البطولة ثلاث مرات مع برشلونة أعوام 2009 و2011 و2015، لكنه الآن يخوض تحديًا جديدًا مع فريق لا يملك تاريخًا كبيرًا في المنافسات الدولية، لكنه يملك لاعبًا قادرًا على صناعة الفارق.

إنتر ميامي ضد بالميراس

من جانبه، وصف خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي، ميسي بأعظم لاعب في تاريخ الكرة، مؤكدًا أن حضوره يمنح الفريق طاقة استثنائية وقدرة على تجاوز التحديات.

تشهد نسخة هذا العام من كأس العالم للأندية أول تطبيق للنظام الموسع بمشاركة 32 فريقًا مقسّمين على 8 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، ما يرفع من مستوى التنافس، ويُختتم مشوار البطولة بإقامة النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.