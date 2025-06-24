اليوم طلاب الثانوية العامة النظام القديم يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (النظام القديم)، ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم ) امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).



وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال غرفة العمليات المركزية، التي تتابع سير الامتحانات بصفة دائمة وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

وقد سادت أجواء من الانضباط والالتزام داخل اللجان على مستوى الجمهورية، بما يعكس حرص الوزارة على ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم وآمن.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم)، أول أمس، بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (785756) طالب/ وطالبة، وذلك أمام إجمالي (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) أمام (26) لجنة.

وفي إطار حرصه على انتظام أعمال الامتحانات، تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية، واطمأن على مدى الانضباط داخل اللجان بجميع المحافظات، موجها باتخاذ كافة الاجراءات بسرعة ودقة تجاه أي مخالفات يتم رصدها مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال العملية الامتحانية.

وتأكيدًا على أهمية الجاهزية والتنسيق، تواصل الوزير محمد عبد اللطيف مع غرف العمليات بالمحافظات قبل بدء الامتحان، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير على مستوى الجمهورية.

ووجه خالد عبد الحكم، مدير عام امتحانات الثانوية العامة، بضرورة التزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير، مع التأكيد على الدقة في تفتيش جميع الطلاب.

كما أكد خالد عبد الحكم، ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، مع سرعة إبلاغ رئيس اللجنة بأي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

وقد شهد اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.