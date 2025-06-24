نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو هشيمة ينفي تصريحات ملفقة ويلاحق الصفحات المزورة قضائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المكتب الإعلامي لرجل الأعمال والنائب أحمد أبو هشيمة، بشكل قاطع، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض الصفحات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبًا إليه من تصريحات صحفية مختلقة نُشرت باسم جريدة "الشروق الجزائرية"، تتضمن اتهامات باطلة تجاه دول شقيقة من بينها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المكتب أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن النائب أحمد أبو هشيمة بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أنه لم يُدلِ بأي حوارات صحفية مع جريدة الشروق الجزائرية، مع كامل التقدير والاحترام للصحافة الجزائرية.

وأشار البيان إلى أن تلك المزاعم تأتي في إطار حملة تشويه ممنهجة، تقوم بها صفحات مزورة تحمل أسماء مثل "إيران بالعربي" و"Stars of Egypt"، هدفها النيل من سمعة أبو هشيمة عبر نشر أخبار مفبركة ومضللة.

وأعلن المكتب أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذه الصفحات ومن يروجون لمحتواها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، لحفظ الحقوق القانونية والأدبية لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

واختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية، محذرًا من إعادة نشر أو تداول الأكاذيب، ومؤكدًا الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية تجاه أي إساءة أو افتراء.

