باريس سان جيرمان ينتظر وصيف مجموعة الأهلى فى ثمن نهائى مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يونيو 2025 01:28 صباحاً - حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، تأهله لدور الستة عشر من مونديال الأندية على حساب منافسه ساوندرز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية.

أحرز هدفي باريس سان جيرمان اللاعب كفاراتسخيليا في الدقيقة 35 وأشرف حكيمي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن كل من بوتافوجو البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن المنتظر أن يلتقى الفريق الباريسى فى ثمن النهائى مع وصيف المجموعة الأولى التى تضم: إنتر ميامى، بالميراس، بورتو، والأهلى، بينما يواجه بوتافوجو الوصيف مع متصدر الأولى.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وفى نفس التوقيت يلتقى بالميراس مع إنتر ميامى بقيادة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي.

وتأمل جماهير المارد الأحمر أن تنتهي المباراة بفوز بالميراس، مع تحقيق الفريق المصري الفوز على بورتو بفارق هدفين، لتعزيز فرص التأهل إلى الدور الثاني.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.