نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين الهجمات الإيرانية على قاعدة أمريكية بدولة قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الذي قامت به إيران على إحدى القواعد الامريكية بدولة قطر معتبرا أنه يمثل اعتداء مرفوضا بالكامل على سيادتها.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط، تأكيده على تضامن الجامعة العربية التام مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الإيراني المخالف للقانون الدولي.

ودعا الأمين العام، إلى العمل بشكل سريع على خفض التصعيد بدلا من توسيع دائرة الصراع الدائر على نحو غير محسوب ينطوي على عواقب وخيمة، ومشددا على حق الدول العربية في الدفاع عن سيادتها وصونها في مواجهة أية اعتداءات خارجية.