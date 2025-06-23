نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط: اعتداء إيران على قطر مرفوض وعلى الجميع التحرك لاحتواء التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تضامنه الكامل مع دولة قطر، في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف سيادتها وانتهك مجالها الجوي.

وقال أبو الغيط في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "ما تعرضت له قطر يمثل اعتداءً مرفوضًا ومدانًا على سيادتها وانتهاكًا غير مقبول من قبل إيران".

وأكد أن الجامعة العربية سبق أن حذرت من خطورة التصعيد الإقليمي، مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال قائمًا في احتواء المواجهة الراهنة برمتها عبر الجهود السياسية والدبلوماسية.