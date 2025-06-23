مصر للطيران تعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى الخليج العربي لحين استقرار الأوضاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 09:35 مساءً -

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، نحيطكم علماً بأن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم موافاتكم بالمستجدات تباعاً.

لذا يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران