نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف بميدان الرماية بالجيزة.

وقد تم استهلال الاجتماع بإطلاع السادة أعضاء المجلس ببعض المستجدات والقرارات التي شهدها المتحف مؤخرًا. وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف والأعمال المرتبطة بتجهيزات حفل الافتتاح، حيث جاري الانتهاء واستلام متحف مراكب الملك خوفو والكهوف بالقاعات الرئيسية ورفع كفاءة مركز الترميم، وجاري تشغيل وتسليم الأنظمة التشغيلية والأمنية. كما تم استعراض ومناقشة مستجدات اللوائح التنظيمية للمتحف.

وخلال الاجتماع، تم أيضًا استعراض مستجدات ومؤشرات التشغيل التجريبي الذي يشهده المتحف حاليًا، من خلال استعراض أعداد الزائرين من المصريين والأجانب، وأعمارهم وأبرز جنسياتهم، وحجم الجولات الإرشادية التي تمت، وأعداد الحجز الإلكتروني مقابل طرق الحجز التقليدية.

وتطرق الاجتماع للحديث عن الرسالة والرؤية الخاصة بالمتحف، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع مقترح لهما وعرضهما على المجلس لمناقشتهم في اجتماعه المقبل.

كما تم إحاطة المجلس بمستجدات تقديم الخدمات المتخصصة بمركز ومعامل ترميم الآثار بالمتحف في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، والتي تشمل الترميم والصيانة والتوثيق والتغليف ونقل المقتنيات الثقافية والفنية لصالح الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتنظيم برامج تدريبية في مجالات ترميم وصيانة الآثار وعلوم المتاحف.

وتم التطرق لأهمية التنسيق المسبق فيما يخص توقيتات وأيام زيارات الرحلات المدرسية للمتحف، وأن يتم ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تجدر الإشارة إلى أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه في ضوء التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية به، وذلك لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي والمقرر له خلال الربع الأخير من العام الجاري.



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