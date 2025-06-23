نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء مشترك بين "الأعلى للإعلام" ونقابة الصحفيين: الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، اليوم الإثنين، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس بماسبيرو؛ لبحث عددٍ من المشكلات الخاصة ببدل التدريب والتكنولوجيا، التي طرأت في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بحضور عصام الأمير وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقد تم استعراض المشكلات، التي طرأت في الفترة الأخيرة بخصوص صرف البدل، وقدمت النقابة كل المستندات، التي تؤكد صحة موقفها وقانونية صرف البدل للزملاء بجريدة "الطريق".

وفنّدت نقابة الصحفيين بالمستندات كل ادعاءات مالك جريدة "الطريق".

وتم الاتفاق على إرسال كل البيانات، التي تؤكد صحة موقف الزملاء، على أن يتم إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، كما اتفق الطرفان على ضرورة وضع قواعد للتعامل مع القضايا والمشكلات الخاصة بالصحفيين على أن يتم عقد لقاءات دورية، والتواصل المستمر لحل الأزمات والمشكلات.

كما تم الاتفاق على أهمية الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، التي تم الاتفاق على بنودها واعتمادها من الطرفين خلال دورة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

وأبدى خالد البلشي نقيب الصحفيين، تقديره لسرعة استجابة " الأعلى للإعلام" لطلب النقابة لعقد الاجتماع وتثمينه لما تم الاتفاق عليه، بعد تواصل مستمر لاحتواء الأمر خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس حرصوا على حضور الاجتماع رغم توجيهه الدعوة لهم للحضور مساء أمس.

وقد أبدى المهندس خالد عبد العزيز، تفهمًا لدور النقابة في حماية مصالح أعضائها، مضيفًا أن الصحافة الوطنية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.