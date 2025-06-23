نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: سنصل لمرحلة الدفع الإلكتروني بالتطبيق خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة ستصل إلى مرحلة الدفع الإلكتروني على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، خلال الأيام المقبلة، والذي سيشمل الدفع الإلكتروني لمشروع العلاج، والاشتراكات السنوية، وعير ذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشركة خاطبت النقابة مؤخرًا، بالانتهاء من اكتمال البيانات، وهو الأمر الذي بذل فيه مجلس النقابة مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ وذلك نظرًا لتراكم إرث كبير لسنوات طويلة من النظام القديم، وفصل الإدارات المالية والإدارية بالنقابة، وهو ما عطّل الانتهاء من التطبيق.

وتابع: "الأمر استهلك وقتًا وجهدًا كبيرًا جدًا لمراجعة البيانات، والفضل في ذلك يعود لعضو مجلس النقابة محمد الجارحي، وجمال غيطاس مستشار مركز التدريب بالنقابة، والشركة المتعاقدة؛ حيث عملنا على إدخال كم كبير جدًا من البيانات خلال الفترة الماضية".