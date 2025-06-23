نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المربع الذهبي Q1 وCiteScore 22.1.. مجلات جامعة القاهرة تسجل إنجازات عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت ثلاث مجلات علمية صادرة عن جامعة القاهرة تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات قواعد البيانات العالمية Clarivate Analytics وScopus لعام 2025، في إنجاز جديد يعزز من مكانة الجامعة على خارطة الجامعات البحثية المرموقة دوليًا.

وأعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة الجامعة JAR، والمجلة الدولية الصادرة عن كلية الطب البيطري، إلى جانب مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية، شهدت جميعها طفرة في ترتيبها ضمن قواعد التصنيف الدولية، وهو ما يعكس جهود الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي.

الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة

وأوضح عبدالصادق أن مجلة JAR احتلت المركز الأول بين المجلات المصرية المدرجة في تقارير Clarivate لعام 2024، والتي تضمنت 60 مجلة مصرية ضمن تقرير Journal Citation Reports (JCR)، وذلك بعد تحقيقها معامل تأثير بلغ 13، متفوقة على مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الهندسية التي سجلت معامل تأثير 6.8، ومجلة جامعة عين شمس للعلوم الهندسية بمعامل 5.9.

وأشار إلى أن المجلة نفسها سجلت مؤخرًا CiteScore قدره 22.1 وفق تصنيف Scopus، ما أهلها لتكون ضمن أعلى 3% من المجلات متعددة التخصصات على مستوى العالم، في دليل على اتساع تأثيرها الأكاديمي عالميًا.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجامعة إلى أن المجلة الدولية لكلية الطب البيطري حققت إنجازًا غير مسبوق بدخولها الربع الأول Q1 بنسبة بلغت 91.3% في قاعدة Clarivate، وبنسبة 89% في قاعدة Scopus، حيث جاءت في المرتبة 12 من بين 170 مجلة متخصصة في العلوم البيطرية وفق Clarivate، والمركز 22 من بين 200 مجلة مماثلة في تصنيف Scopus، كما ارتفع معامل تأثيرها من 2.8 في عام 2024 إلى 3.2 خلال عام 2025، بما يعكس تصاعد مكانتها العلمية دوليًا.

كما أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – Review of Economics and Political Science حققت هي الأخرى تطورًا ملموسًا، حيث ارتفع معامل تأثيرها وفق Clarivate من 1.7 إلى 2.4 في التقرير الأحدث لعام 2024، فضلًا عن صعود تخصص العلوم السياسية بها إلى الربع الأول Q1 للمرة الأولى، وتحسن ترتيب تخصص الاقتصاد من المركز 256 إلى المرتبة 160 ضمن الفئة الثانية Q2، في تطور يُحسب للمجلة وهيئتها التحريرية.

وأضاف عبدالصادق أن هذه الإنجازات المتتابعة تمثل ثمرة تطبيق استراتيجية الجامعة التي تركز على دعم النشر العلمي الدولي وتطوير الأداء البحثي، ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالميًا ويعزز من دورها في المحيطين الإقليمي والدولي، موجهًا الشكر والتقدير لهيئات تحرير المجلات والعاملين بها، ولجهود الأساتذة والباحثين الذين ساهموا في هذا التقدم.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالقفزات الكبيرة التي حققتها مجلات الجامعة، معتبرًا إياها دلالة واضحة على التزام المؤسسة الأكاديمية بدعم الباحثين وتشجيعهم على النشر في مجلات علمية ذات تصنيف دولي مرموق، مما يفتح المجال أمام تنمية قدرات الطلاب والباحثين نحو تحقيق التميز العلمي والمعرفي.

الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث

وأوضح السعيد أن قاعدة Clarivate قد أدرجت 60 مجلة مصرية ضمن تقرير Journal Citation Reports (JCR) لعام 2024، وهو ما منح مصر المركز الأول عربيًا والثاني إفريقيًا من حيث عدد المجلات المدرجة، فيما تصدرت جامعة القاهرة هذه القائمة، ما يعكس ريادتها العلمية وتفوقها في مجال النشر الأكاديمي.

وأكد أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة ضمن مسار الجامعة نحو التحول إلى مؤسسة بحثية بمعايير دولية، وأن الجامعة ماضية في خطتها الاستراتيجية لدعم منظومة النشر العلمي، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والابتكار والتنافسية العالمية.