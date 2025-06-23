نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد البلشي: لا نمتلك وصاية قانونية على سُلم نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المجلس ليس له وصاية قانونية على سُلم النقابة، بل هذه الوصاية قد تحمّل النقابة أعباءً أكبر.

وأكد في تصريحات صحفية، وحود محاولات جرت في تاريخ نقابة الصحفيين لغلق السُلم وفرض الوصاية عليه، وانتهت في اليوم التالي.

وأضاف: "ما دام كان سُلم نقابة الصحفيين مكانًا للمواطنين، يعبّرون فيه عن أرائهم وأحلامهم، وليس من حقنا أن نغلقه أمام أحد".