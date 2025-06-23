نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: انتهاء عقد المحمودية خلال أشهر.. ونبحث مخاطبة شركات أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تعاقد شركة المحمودية مع النقابة له شِقين؛ الأول يتعلّق بالأمن، والآخر خاص بالصيانة والنظافة، مؤكدًا أن النقابة أرسلت خطابًا للشركة لتقديم عرض كامل؛ وذلك نظرًا لانتهاء عقدها في شهر سيتمبر المقبل، ما يستوجب التجديد أو التغيير لشركة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة تبحث إرسال خطابات لعدد من الشركات الأخرى، وقانونية وقوع الاختيار على شركة أخرى، قد تكون حكومية، أو فتح باب مناقصة جديدة خلال الأيام المقبلة، والنظر في أفضل العروض.