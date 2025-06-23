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نقيب الصحفيين: انتهاء عقد المحمودية خلال أشهر.. ونبحث مخاطبة شركات أخرى

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نقيب الصحفيين: انتهاء عقد المحمودية خلال أشهر.. ونبحث مخاطبة شركات أخرى

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تعاقد شركة المحمودية مع النقابة له شِقين؛ الأول يتعلّق بالأمن، والآخر خاص بالصيانة والنظافة، مؤكدًا أن النقابة أرسلت خطابًا للشركة لتقديم عرض كامل؛ وذلك نظرًا  لانتهاء عقدها في شهر سيتمبر المقبل، ما يستوجب التجديد أو التغيير لشركة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة تبحث إرسال خطابات لعدد من الشركات الأخرى، وقانونية وقوع الاختيار على شركة أخرى، قد تكون حكومية، أو فتح باب مناقصة جديدة خلال الأيام المقبلة، والنظر في أفضل العروض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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