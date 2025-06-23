نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة.. تحديث لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، بعد تراجع ملحوظ سجّله المعدن الأصفر خلال اليومين الماضيين، دون تغير في سعر الذهب عالميًا أو محليًا. ويأتي هذا الثبات بعد انخفاض حاد في أسعار الذهب أمس الأول، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى ترقّب تحركات الأسعار في السوق المصرية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر اليوم 4800 جنيه للجرام، بعدما كان قد فقد نحو 10 جنيهات من قيمته خلال آخر جلسة تراجع، وسط توقعات بمزيد من التغيرات خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في مصر

سعر الذهب عيار 24: سجّل 5485.71 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 4800 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: سجل 4114.29 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 38400 جنيه.

وتوضح هذه الأرقام استقرارًا عامًا في السوق، مع بقاء أسعار الذهب في مصر عند نفس مستوياتها مقارنة بأمس، دون أي تحرك يُذكر في السوقين المحلي والعالمي.

أسعار الذهب عالميًا اليوم 23 يونيو 2025

على مستوى الأسواق العالمية، استقر سعر الأوقية (الأونصة) من الذهب اليوم عند 3369 دولارًا، وهو ما انعكس على ثبات أسعار الذهب محليًا. ويُذكر أن الأسواق العالمية ما زالت تترقب تحولات سياسية واقتصادية قد تؤثر على مستقبل أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام.

قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن استقرار أسعار الذهب حاليًا لا يعني ثباته على المدى الطويل. وأوضح أن العوامل الجيوسياسية مثل الحروب، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول والدولار عالميًا، ستؤدي لاحقًا إلى ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب، خاصة مع دخول المستثمرين إلى سوق المعدن النفيس كملاذ آمن.

مع حالة الترقب المسيطرة على السوق، يظل السؤال مطروحًا: هل تستمر أسعار الذهب في مصر على نفس الوتيرة، أم نشهد تحولات مفاجئة قريبًا؟ ذلك ما ستكشفه التطورات العالمية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة ما يتعلق بتحركات الفيدرالي الأمريكي وسوق العملات.