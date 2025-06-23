مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 05:32 مساءً - أعلن المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتنص المادة 158 من اللائحة على أن:

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

وكان مجلس الشيوخ بدأ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول فى ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ فيما بدأ المجلس دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول فى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ ليكمل الفصل التشريعى الأول بنهاية دور الانعقاد الخامس، حيث إن الفصل التشريعي يتكون من خمس أدوار انعقاد