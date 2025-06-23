سيدة تدهس أسرة كاملة في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 05:32 مساءً - تحقق نيابة القاهرة الجديدة مع سيدة دهست أسرة كاملة في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، ما تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين.

وشهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة حادثًا مأساويًا، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة أسرة كاملة أثناء تنزّههم، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة.