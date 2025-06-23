سيدة تدهس أسرة كاملة في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 05:32 مساءً - تحقق نيابة القاهرة الجديدة مع سيدة دهست أسرة كاملة في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، ما تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين.
وشهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة حادثًا مأساويًا، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة أسرة كاملة أثناء تنزّههم، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم في أحد شوارع حي النرجس، ووجود عدد من المصابين والضحايا.سيدة تدهس 5 من أسرة واحدة خلال تنزههم ومصرع امرأة في الحال
على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن سيارة خاصة تقودها سيدة فقدت السيطرة على عجلة القيادة ودهست خمسة أفراد من أسرة واحدة خلال تنزّههم.
أسفر الحادث عن مصرع سيدة في الحال، بينما نُقل أربعة آخرون من ذويها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.
جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث