نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البلشي" عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا: وزير المالية قال إحنا مش هنضحك على الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تواصلت مع جميع الأطراف بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لافتًا إلى لقاءٍ جمعه مع وزير المالية بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال له: "إحنا مش هنضحك على الصحفيين، سيتم صرف زيادة البدل".

ونفى في تصريحات صحفية، ما يتم ترديده بشأن إلغاء زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مؤكدًا أنه لا حقيقة لإلغاء الزيادة أو البدل.

وبشأن ما يدّعيه البعض حول إلغاء البدل للصحفيين، عقابًا لهم على اختياره نقيبًا، قال: "لن أقبل أن أكون أداة عقاب للصحفيين، ولا يجب أن تكون النقابة أداة عقاب من الأساس".

وشدد "البلشي" على أنه كان حريصًا على إعلان كافة الخطوات التي اتخذها المجلس بشأن الزيادة، وعلى أن يخرج الإعلان الرسمي من الحكومة، حتى تكون الزيادة بعيدة عن أي استغلال من أي شكل.