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الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا "لمليشيات الشباب" على منطقة برجيد

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الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا "لمليشيات الشباب" على منطقة برجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 04:32 مساءً -  

 

تمكنت قوات الجيش الصومالى، اليوم الاثنين، من إحباط هجوم شنّته مليشيات حركة الشباب الإرهابية على منطقة برجيد، الواقعة شرق مدينة بيدوا، عاصمة إقليم باى والمقر المؤقت لإدارة ولاية جنوب الغرب، وكبّدتها خسائر فادحة فى الأرواح.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" فإن   قوات الجيش-  قالت فى بيان، اليوم، - بأن "الهجوم وقع صباح اليوم، وأن القوات كانت تمتلك معلومات استخباراتية مسبقة عن تحركات العدو، ما مكّنها من صد الهجوم والتعامل معه بحزم"، مبينة أن "العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر المليشيات المهاجمة، فيما تواصل القوات في الوقت الراهن عمليات تمشيط في المنطقة لتعقب فلول المليشيات الفارة".

 

 

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة لتأمين المناطق الحيوية والتصدي لكافة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار من قبل الجماعات الإرهابية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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