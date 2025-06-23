نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: انتهاء أزمة بدل التدريب لجريدة الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن انتهاء أزمة توقف بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي جريدة الطريق، وذلك بعد عقد مجلس نقابة الصحفيين اليوم، اجتماعًا مع المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال في تصريحات صحفية، إن المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كان متفهمًا لمطالب مجلس النقابة والزملاء، ووافق على اعتماد اللائحة الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، خلال أيام، والتي بموجبها يصرف الصحفيون البدل بموجب عضويتهم بالنقابة فقط، والتي أعدّها مجلس النقابة السابق.

ووجّه "شبانة" الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز، وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن اللائحة الجديدة، ستُغلق أي ثقوب لها علاقة بالبدل.