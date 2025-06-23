الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروج إدعاء حماية صاحب حساب أساء للدول العربية الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 يونيو 2025 03:36 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد ببعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة، والزعم بكونها بموافقة وزارة الداخلية المصرية، وغلقه حسابه عقب ذلك.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تؤكد على إحترامها للجميع وفقاً لثوابتها، وأن تلك الإدعاءات المغرضة تستهدف محاولة النيل فى ذلك التوقيت الراهن من العلاقات الأخوية الوطيدة مع كافة الدول العربية، وأنها لن تؤثر على عمق تلك العلاقات.

وأشار المصدر إلى أنه من منطلق سيادة القانون سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروج تلك الإدعاءات المشبوهة.