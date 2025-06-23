نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 650 طنًّا من المخلفات والرتش من نفق الفكهانية بحي العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائري بنفق الفكهانية.

وقد أسفرت الحملات عن رفع نحو ٦٥٠ طنًّا من المخلفات والقمامة والرتش حتى الآن من النفق من خلال ٣١ نقلة باستخدام معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل وذلك على مدار يومين مع إعادة فتح النفق أمام حركة سير المركبات.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى أن الحملة التي أُجريت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق عمل الهيئة، وشملت: لودر، و٧ سيارات نصف نقل، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية.

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